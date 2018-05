Mehrere Passagiere klagten über gesundheitliche Probleme: Flugzeug außerplanmäßig in Wien gelandet

Eine Transavia-Maschine musste außerplanmäßig am Flughafen Wien-Schwechat landen. - © APA (Sujet)

Am Sonntag ist ein Transavia-Flugzeug außerplanmäßig am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Mehrere Passagiere sollen auf dem Flug von Amsterdam in die Türkei über gesundheitliche Probleme geklagt haben. Eine Person wurde mit Verdacht auf Thrombose in ein Krankenhaus gebracht.