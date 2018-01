Mehrere Fahrzeuge standen in Wien-Liesing in Flammen

Am 21.01.2018 gegen 02.19 Uhr wurden Polizei und Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in die Paul-Katberger-Gasse in Wien-Liesing gerufen, weil dort zwei Pkw brannten. Zwei Fahrzeuge brannten völlig aus, vier weitere wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Pkw in Brand: Keine vorsätzliche Brandlegung

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen, um die Brandursache festzustellen. Nach erfolgtem Sachverständigengutachten und der Befragung von Opfern und Zeugen wird zum jetzigen Zeitpunkt von keiner vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.