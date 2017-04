Mehrere Diebe in Wien-Favoriten festgenommen

Bereits am 29. März wurde einem Opfer von einem vorerst unbekannten Täter in einem Lebensmittelmarkt im 10. Bezirk gegen 14:00 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Am Montag, den 10. April erkannte der Filialleiter den Verdächtigen erneut im Geschäft und verständigte die Polizei. Der 53-Jährige wurde festgenommen.

Ebenfalls am Montag, gegen 16:00 Uhr, versuchten zwei Personen, verschiedene Passanten im Bereich des Hauptbahnhofes zu bestehlen. Der 38- und 39-Jährige gingen bei allen Versuchen gleichartig vor: Einer verstellte dem späteren Opfer scheinbar zufällig den Weg, der zweite Täter versuchte, an den Inhalt der Handtasche zu gelangen.

Durch Beamte der AFA (Abteilung für Anhaltevollzug und Fremdenwesen) konnten beide angehalten und festgenommen werden.

