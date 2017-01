Mehr Transparenz: IGGiÖ will Österreichs Moscheen für Besucher öffnen

Mehr Predigten auf Deutsch oder in Simultanübersetzung sind geplant - © APA (Sujet)

Das religiöse Leben der Muslime in Österreich soll durch mehr Transparenz in den Moscheen nachvollziehbarer gemacht werden – so das Vorhaben der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ). Zugang zum Freitagsgebet und mehr Predigten auf Deutsch gehören dazu.