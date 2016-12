Mehr Müll in Wien zur Weihnachtszeit: MA 48 im Dauereinsatz

Auch zur Weihnachtszeit gibt es keine Pause für die MA 48. - © APA

Um rund 10 Prozent steigt das Müllvolumen in Wien zu den Weihnachtsfeiertagen. 10 Prozent mehr Volumen bedeuten eine Zunahme von rund 5 Prozent an Gewicht: In der Weihnachtswoche fielen in den vergangenen Jahren somit durchschnittlich 550 Tonnen Restmüll und 300 Tonnen Altpapier zusätzlich an.