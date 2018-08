Mehr als 5.000 neue Österreicher: Einbürgerungen steigen auch heuer an

Mehr als 5.000 Personen erhielten im ersten Halbjahr 2018 die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind rund 350 Menschen mehr als im selben Vorjahreszeitraum. 35 Prozent davon waren zudem Kinder unter 18 Jahren.

Niederösterreich mit dem meisten Zuwachs

Betrachtet man die Statistik nach Bundesländern, wurden in sieben Ländern mehr Personen eingebürgert als im ersten Halbjahr 2017. Den höchsten Zuwachs verzeichnete Niederösterreich (+43 Prozent), gefolgt vom Burgenland (+38 Prozent), Vorarlberg (+15 Prozent), Kärnten (+14 Prozent) und Tirol (+9 Prozent). Ein Plus gab es auch in Wien (+7 Prozent) und in Oberösterreich (+5 Prozent). Ein starkes Minus zeigt sich hingegen in Salzburg (-47 Prozent), und auch in der Steiermark wurden weniger Ausländer eingebürgert (-11 Prozent).