Mehr als 40.000 Tabletten im Gepäck: 43-Jähriger in Korneuburg verurteilt

Am Donnerstag musste sich ein 43-jähriger Mann wegen Suchtmittelhandels am Landesgericht Korneuburg verantworten. Er hatte 43.104 den Wirkstoff Tramadol enthaltende Tabletten im Gepäck, als er am 8. November 2017 bei der Einreise auf dem Flughafen Wien in Schwechat angehalten wurde.

Laut der Staatsanwältin handelte es sich insgesamt netto um mehr als zwei Kilogramm Tramadol und damit um die fast 54-fache Menge des Grenzwerts nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes. Der indische Staatsbürger habe angegeben, nicht gewusst zu haben, dass diese Einfuhr illegal sei – aus Sicht der Anklägerin allerdings eine Schutzbehauptung.