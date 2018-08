Mehr als 22.000 Gäste beim "Kino wie noch nie" im Wiener Augarten

Das "Kino wie noch nie" im Wiener Augartenspitz freut sich 2018 über einen neuen Besucherrekord: Mehr als 22.000 Cineasten schauten beim Open Air-Sommerkino vorbei, zahlreiche Vorstellungen waren restlos ausverkauft.

Am 26. August ging das vom Filmarchiv Austria in Kooperation mit der Viennale veranstaltete Open Air-Filmfestival “Kino wie noch nie” mit einem neuen Besucherrekord zu Ende. Über 22.000 Kinogäste wurden im Open Air am Augartenspitz und im METRO Kinokulturhaus gezählt, von 60 Vorstellungen waren 25 restlos ausverkauft.