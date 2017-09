“Mehlhochrechnung”: Kellner verurteilt, der Pizzen in Wiener Lokal nicht bonierte

Ein Prozess um Veruntreuung endete für einen Kellner mit einer bedingten Haftstrafe - © Pixabay (Sujet)

Wegen Manipulationen in einer Wiener Pizzeria ist am Donnerstag ein beschuldigter Kellner bei einem Prozess in Wien verurteilt worden. Für drei Mitangeklagte – ein weiterer Kellner und zwei Köche – ist die Verhandlung um nicht bonierte Pizzen, um sich ein Körberlgeld dazu zu verdienen, diversionell zu Ende gegangen.