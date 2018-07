MedUni Wien warnt: Saison für Ragweedpollen steht kurz bevor

Pollenallergiker aufgepasst! Durch das feuchtwarme Wetter steht der Start der Ragweedsaison unmittelbar bevor. Experten raten, die Pollenprognosen genau im Auge zu behalten.

Normalerweise startet die Saison von Ragweed erst im August und dauert bis mitte Oktober an, doch durch das Wetter sind die Bedingungen heuer bereits im Juli perfekt für die Pflanzen. Die Blüte hat zwar in Österreich noch nicht begonnen sich zu verbreiten, allerdings stehen vereinzelte Pflanzen an begünstigten Standorten bereits in Blüte.