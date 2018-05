Das aktuelle Angebot wird mit dem Clubhouse Chicken mit Big Mac Sauce abgerundet – ab sofort und nur für kurze Zeit.

Marcel Strobl © Marcel Strobl

Das Big Mac Trio kann bis 27. Juni 2018 in allen österreichischen McDonald’s Restaurants sowie über das Zustellservice McDelivery in den Liefergebieten in Wien, Linz und Wiener Neustadt bestellt werden. Der Big Mac und der Grand Big Mac sind zudem als McMenü kombinierbar.