McArthurGlen Designer Outlet Parndorf: Das Gelato Festival findet am 6. und 7. Juli statt

Jeder einzelne Stopp hält einen Gewinner bereit, der von einer Expertenjury und den Besuchern gewählt wird. Das ist auch gleichzeitig das Finalticket für das Gelato Festival World Masters, wo alle Gewinner im Jahr 2021 gegeneinander antreten werden.

Anfang Juli dreht sich alles um die Welt des italienischen Eises. Ein köstliches Festival, welches das ganze Jahr unterwegs ist und Halt in verschiedenen europäischen Ländern macht. Foodtrucks und Verkostungsbereiche bringen viel Spaß und köstliche Eis-Kreationen mit sich. Große und kleine Besucher können die Geheimnisse des handwerklich hergestellten Speiseeises entdecken und dürfen kostenlos an den Workshops teilnehmen.

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.07.2018, 12.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 07.07.2018, 10.00 – 18.00 Uhr

Verkostungstickets fürs Gelato Festival

Wenn die Besucher die eigens für diesen Anlass hergestellten einzigartigen Sorten verkosten wollen, können direkt vor Ort Gelato-Tickets erworben werden. Durch den Erwerb werden die Besucher Teil der Jury und können somit für ihre Lieblingssorte abstimmen. Die Tickets sind auch auf der Festival Webseite erhältlich.

Auch Mario Schwann, Center Manager des McArthurGlen Designer Outlets Parndorf, zeigt sich begeistert vom Gelato Festival: „Wir freuen uns sehr, dass das Gelato Festival im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf Station macht! Dadurch gelingt es uns einmal mehr, unseren Besuchern ein spannendes Entertainment-Highlight zu bieten. Und bei den heißen Sommertemperaturen bietet diese eiskalte Verkostung eine optimale Pause während eines ausgiebigen Shoppingtages. Wir sind schon sehr gespannt, welcher Gelatier als Gewinner aus dieser Challenge hervorgehen wird.“

Gelato Festival World Master 2021

Das Gelato Festival ist ein Wanderwettbewerb auf Rädern: das Gelato Village wird auf Trucks transportiert und auf jeder Etappe verwandeln sich die Trucks in eine Gelato Welt. Der Truck „Buontalenti“ beherbergt das weltgrößte Eislabor auf Rädern (13 Meter lang). Der Name des Trucks wurde von Bernardo Buontalenti inspiriert, der als Erfinder von handwerklich hergestelltem Eis gilt und 1559 zum ersten Mal ein solches präsentiert hat. Nach Etappen in Berlin, Florenz, Rom, Turin und Warschau des Gelato Festivals in Europa, ziehen die Trucks weiter nach London und Parndorf. Nach Europa geht es dann in die USA, wo eine lange Tour mit acht Etappen von der Ostküste bis zur Westküste auf dem Programm steht.

Mit der Tour 2018 beginnt der internationale Wettbewerb Gelato Festival World Masters 2021, der in Florenz mit der Vergabe des Titels Worldmaster an ein nationales Team endet. Jedes nationale Team setzt sich aus drei Gelatieri zusammen, die sich jeweils in einem Jahr qualifiziert haben. 2019 und 2020 erfolgt dann die Wahl für das zweite und dritte Mitglied der Nationalmannschaft.