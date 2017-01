Die Eventreihe “Masters of Hardcore” erobert am 21. Jänner das Marx Project in der Marx Halle im 3. Bezirk. Bereits um 20 Uhr geht es los und das Line Up kann sich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Szene-Größen wie Angerfist (live), Korsakoff, Dyprax Xclusive (live), Re-Style (Anthem) und Destructive Tendencies. Als Host wird MC Tha Watcher durch den Abend führen.

