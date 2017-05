In Ottakring kam es in der Nacht auf Montag zu einer Massenschlägerei - © APA (Sujet)

In der Nacht auf Montag kam es in einem Lokal in der Pfenninggeldgasse zu einer Auseinandersetzung unter 22 Männern, die sich gegenseitig mit Gläsern und Aschenbechern attackierten. Die beiden wegen Lärmerregung gerufenen Polizeibeamten zogen sich zurück und forderten Unterstützung an.