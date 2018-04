Gegen 18 Uhr betrat der Unbekannte das Geldinstitut in der Wiedner Hauptstraße. Der Mann war mit Haube und Sonnenbrille maskiert und hielt einen Revolver in der Hand, mit dem er eine Mitarbeiterin bedrohte. Er steckte das geforderte Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe in eine Plastiktasche und flüchtete Richtung Karlsplatz. Eine polizeiliche Sofortfahdnung verlief negativ. Verletzt wurde niemand. Das LKA Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.

(Red.)