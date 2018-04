Martin Krajcsir bleibt Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. - © APA

Am Freitag wurde in der Generalversammlung der Wiener Stadtwerke GmbH die Vertragsverlängerung von Generaldirektor Martin Krajcsir beschlossen, teilte das Unternehmen per Aussendung mit. Dass Krajcsir den Konzern ab 2019 gemeinsam mit Peter Weinelt in einer Zweier-Geschäftsführung leiten wird, wurde bereits 2016 beschlossen.