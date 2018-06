Margareten lädt am 16. Juni zum traditionellen Wehrgassenfest

Am Samstag, den 16. Juni 2018, wird ab 14.00 Uhr in der Wehrgasse in Wien-Margareten gefeiert. An diesem Tag wird die erste Begegnungszone der Stadt wieder in das größte Esszimmer der Stadt verwandelt. Besucher sind herzlich dazu eingeladen, eine Picknickdecke, Klappstühle oder eine Jause mitzubringen und sich dazuzugesellen.

Wiens größtes Esszimmer: Wehrgassenfest in Margareten

Für Unterhaltung und Musik ist gesorgt. Die Besucher erwarten kulinarische Köstlichkeiten aus den umliegenden Betrieben, künstlerische und musikalische Aufführungen sowie ein geselliges Ambiente.

“Ein unterhaltsamer Nachmittag mit Freunden und Familie im größten Esszimmer Wiens ist eine schöne Abwechslung. Ich lade alle Margaretnerinnen und Margaretner herzlich ein, sich an diesem Ort der Begegnung einzufinden und sich an unseren Tisch zu gesellen”, so Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery.

Das Programm im Detail:

14.00 Uhr: Fröhlicher Festbeginn für Jung und Alt mit “dasbuntewohnzimmer”, Chess Unlimited und der rockenden Harfe von und mit Michaela Meindl

14.15 Uhr: Brass-erie de la Wehrgasse – Altsaxophon: Georg Graf und Chiara Louis

14.30 Uhr: Kinder-Stepptanz-Show zum Mitmachen und “Zeit für Magie!” – Mikulino und die schillernde Welt der Riesenseifenblasen

14.45 Uhr: Offizielle Eröffnung des Esszimmers Wehrgasse durch Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery

15.00 Uhr: Barbara Mithlinger singt Gerhard Bronner und Friedrich Hollaender

15.15 Uhr: Musikalische Entdeckungsreise: Jiddische Lieder und Texte aus den 50er- und 60er-Jahren mit Naama Isabella Fassbinder, Dimitar Genov, Anel Ahmetovic und Benedikta Manzano

16.00 Uhr: Lucy Mc Evil und das neue Ensemble der Tschauner Bühne servieren ein köstliches, musikalisches Menü.

16.30 Uhr: Screaming Bonsai DJ Line

18.30 Uhr: Wunderbares aus der Welt des Lindy Hop, Balboa und Jive präsentiert von Doro, Pete und Jules.

21.00 Uhr: Sperrstund’ is’ auf der Gass’n – es wird in den umliegenden Lokalen weitergefeiert.

Veranstaltungsdetails:

Wehrgassenfest zum 4. Geburtstag der Begegnungszone

Wann: Samstag, 16. Juni 2018, von 14.00 bis 21.00 Uhr

Wo:Wehrgasse, 1050 Wien

>> Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt

(Red)