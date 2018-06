Manner eröffnet am 8. Juni zehnten Shop in Wien

Manner eröffnet am Freitag in Wien Mitte The Mall den zehnten der beliebten rosa Manner Shops. Am Vorabend richtete Manner die feierliche VIP Eröffnung des Shops aus. Manner Vorstand Mag. Albin Hahn und Dr. Hans Peter Andres feierten gemeinsam mit Freunden des Unternehmens diesen „Jubiläumsshop“. Dompfarrer Toni Faber übernahm die Segnung des Geschäfts, ist doch das Unternehmen mit dem Stephansdom als Schutzmarke seit Firmengründung 1890 sehr eng mit der Dompfarre verbunden. Steffen Hofmann, die aktuelle Miss Bonbon Vada Müller sowie zahlreiche prominente Gäste wie Martina Kaiser, Kati Bellowitsch, Christina Lugner und Oliver Stamm und feierten den zehnten Shop des beliebten österreichischen Süßwarenhauses.

Auch Haubenkoch Robert Letz, Cyril Radlher, die Miss Bonbon 2017 Fanny Kamali, Moderatorin Sasa Schwarzjirg, Senator Kurt Mann, Komm. Rat. Friedrich Schiller und Heinz Stiastny folgten der Einladung. Mathias Walser, Verkaufsdirektor Manner, schnitt zusammen mit der aktuellen Miss Bonbon Vada Müller und Dompfarrer Toni Faber das rosa Band durch und eröffnete so das Geschäft. Moderator Norbert Oberhauser führte durch den süßen Abend.

Von Manner über Casali bis Napoli

All die süßen Köstlichkeiten der Marken Manner, Casali, Napoli oder Victor Schmidt sowie rosa Fanartikeln sind auf ca. 150 Quadratmeter im neuen Manner Shop erhältlich. Ein Manner Schokobrunnen mit köstlicher Schokolade aus eigener Röstung sowie ein Café-Eck mit Coffee-to-go, dem neuen Manner Trink Cacao und süßen Mehlspeisen zum Mitnehmen, sowie ein Edelpralinen-Eck machen den Shop in einem der größten innerstädtischen Einkaufszentren so besonders.

„Wien Mitte The Mall war für Manner eine absolute Wunsch-Location“, so Mathias Walser, Verkaufsdirektor Manner. „Wir erreichen dort viele Wienerinnen und Wiener, die in der Umgebung arbeiten und sich mit Manner eine süße Arbeitspause gönnen. Aber auch Touristen haben dort die Möglichkeit, einen süßen Gruß nach Hause mitzunehmen, bevor sie in den CAT steigen oder in die Innenstadt bummeln.“

Zehnter Shop in Wien Mitte The Mall

„Wir freuen uns mit dem Manner-Shop das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden in Wien Mitte The Mall um einen österreichischen Traditionsbetrieb zu erweitern. Damit fügt sich der Süßwarenspezialist perfekt in unseren umfangreichen Branchenmix ein“, so Florian Richter, Center Manager Wien Mitte The Mall.

Der neue Manner Shop in Wien Mitte The Mall ist der zehnte seiner Art. Neben dem Flagshipstore am Wiener Stephansplatz gibt es einen Shop am Flughafen Schwechat und einen am Hauptbahnhof. Auch im Herzen Salzburgs, am Residenzplatz, können Genießer im Manner-Shop in die Markenwelt eintauchen und im Manner-Café entspannen. Schnäppchenjäger finden in den zwei Manner-Werkshops in Wien (Hernals) und in Niederösterreich (Wolkersdorf) sowie im Designer-Outlet Parndorf und Donaupark Mauthausen zusätzlich Angebote und Manner-Bruchware. Ein neuer Shop am Hauptplatz in Graz wurde erst Anfang Mai eröffnet.

Die Eröffnungsangebote im neuen Manner Shop:

1+1 gratis Angebot der „Riesen Mannerschnitte“ (18 Stk 75 g Packungen)

20% auf den beliebten Schnittenspender Schnitt-O-Mat (statt 119 Euro nur 95,20 Euro)

20% auf das Kombiangebot Manner Trink Cacao & Manner Häferl

20% auf den beliebten Edelpralinen Mix