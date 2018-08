Mann wollte 80-jährige Frau in Wien-Penzing ausrauben: Zeuge schritt ein

Die 80 Jahre alte Frau war gegen 16.30 Uhr in der Breitenseer Straße in Wien-Penzing auf einer Parkbank gesessen, als sich der 38-Jährige hinzusetzte. Nach einiger Zeit fragte er die Pensionistin nach Bargeld. Als sie ihm keines geben wollte, riss er mehrfach an der Handtasche der Frau, diese hielt sie jedoch fest. Ein 58-Jähriger ging dazwischen, er wurde vom Bosnier gestoßen. Der Zeuge verständigte die Polizei.

