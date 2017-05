Mann verletzt zwei Polizisten nach Streit mit Ex-Frau in Wien-Josefstadt

Gegen 3 Uhr wurden die Polizisten zu dem Streit in die Tendlergasse gerufen. Der Mann randalierte bereits zuvor und beschädigte die Wohnungstüre. Im Zuge einer Kontrolle attackierte er auch die Beamten. Er verletzte eine Polizistin an den Händen und einen Polizisten biss er in den Unterarm. Die beiden Exekutivkräfte mussten in einem Spital behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht mehr antreten. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er befindet sich in Haft.