Mann suchte Gespräch mit Vater der Ex-Verlobten: Mordversuch in Simmering

Vier Messerstiche fügte der Vater der Ex-Verlobten dem 25-Jährigen zu. - © Pixabay.com (Sujet)

In Wien-Simmering kam es am Donnerstag laut Aussendung der Polizei zu einem Mordversuch. Ein 51-Jähriger fügte einem 25-Jährigen vier Messerstiche im Bereich des Oberkörpers zu. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital eingeliefert.