Mann stürzte bei Arbeiten nach Sturmschäden vom Dach

Beim Beseitigen von Sturmschäden auf dem Dach einer Lagerhalle in Schwechat ist ein 35-Jähriger in seinem Heimatbezirk Bruck a.d. Leitha am Mittwochnachmittag rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Arbeiter wurde vom Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler nach Wien geflogen, berichtete die NÖ Polizei am Donnerstag.

Ein weiterer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Traiskirchen (Bezirk Baden) beim Fleischzerlegen. Ein 38-Jähriger dürfte mit dem Messer abgerutscht sein und sich dabei selbst im Gesicht verletzt haben, teilte die Polizei mit. Der Ungar wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Die zuständigen Arbeitsinspektorate wurden den Unfallerhebungen beigezogen. (APA/Red)