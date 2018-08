Mann stach mit Messer auf seine Ehefrau ein: Festnahme in Wien-Alsergrund

Am Samstag eskalierte ein Streit in einer Asylunterkunft in Wien-Alsergrund. Ein 35-jähriger Mann stach mit einem Messer mehrmals auf seine Ehefrau ein, die mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die 28-jährige Ehefrau befindet sich laut Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Ihr Ehemann wurde festgenommen. Er war geständig, machte aber keine Angaben zum Motiv, wie die Exekutive am Sonntag informierte.