Mann stach mit Klappmesser in Wiener Innenstadt auf 16-Jährigen ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Wiener Innenstadt zu einem versuchten Raub, bei dem drei Männer die Geldbörse eines 16-Jährigen forderten.

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag um 3.30 Uhr in der Wiener Innenstadt von drei Männern überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Einer der Täter stach ihm in die linke Brust, nachdem er die Herausgabe seiner Geldbörse verweigert hatte, berichtete die Polizei. Der Bursche wurde laut Wiener Berufsrettung mittelschwer verletzt. Zu den geflüchteten Tätern fehlte am Vormittag noch jede Spur.