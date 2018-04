Mann reiste per Zug mit über 8.600 Schuss Munition von Wien nach München

Via "Nightjet" ist der Mann mit 8.600 Schuss Munition von Wien nach München gereist. - © APA (Sujet)

Ein 46-Jähriger hat in einem Koffer per Zug über 8.600 Schuss Schreckschuss- und Tierabwehrmunition von Wien nach München transportiert. Die deutschen Beamten bemerkten den Mann mit seinem rund 50 Kilogramm schweren Gepäckstück am Hauptbahnhof und kontrollierten ihn, so die Bundespolizei am Dienstag. Die Patronen wurden in der bayerischen Hauptstadt sichergestellt.