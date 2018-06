Mann prallt im Bezirk Scheibbs mit PKW gegen Baum

Der junge Mann musste mit dem Notarzthubschruber in das UKH Linz geflogen werden. - © APA/Hans Punz

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs. Ein 27-Jähriger prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr, wurde der Rumäne mit dem Notarzthubschrauber “Christophorus 15” in das UKH Linz geflogen.