Mann nach schwerer Körperverletzung verstorben: Hinweis führte zu Tätern

Wie am 15. April 2018 berichtet, kam es am 25. November 2017 zu einer schweren Körperverletzung bei einem Lokal in der Othmargasse. Das Opfer lag seit Ende November im Koma und ist nun am 24. März 2018 verstorben.

Nach der Lichtbildveröffentlichung vom 16. April 2018 gelang es den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost aufgrund eines Hinweises noch am selben Tag einen Beschuldigten (47) anzuhalten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte auch der Haupttäter (23) ausgeforscht und am 02. Mai 2018 festgenommen werden.