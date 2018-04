Mann nach schwerer Körperverletzung in Wien-Ottakring verstorben: Fahndung

Wie am 16. Jänner 2018 berichtet, kam es am 25. November 2017 zu einer schweren Körperverletzung bei einem Lokal in der Othmargasse in Wien-Brigittenau. Das Opfer lag seit Ende November im Koma und ist nun am 24. März 2018 verstorben.

Polizei fahndet nach Lokalstreit nach zwei weiteren Männern

Den Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, gelang es zwei weitere Tatverdächtige auszuforschen. Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 oder DW 62110 erbeten.

Täterbeschreibung 1: männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, Schnauzbart, kurze dunkle Haare, vermutlich rumänischer oder serbischer Staatsbürger.

Täterbeschreibung 2: männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, kein Bart, graue kurze Haare, vermutlich rumänischer oder serbischer Staatsbürger.

Mann lag nach Lokalstreit in Wien-Brigittenau im Koma

Gegen 23.30 Uhr kam es am 25. November zu der schweren Körperverletzung. Ein derzeit unbekannter Täter steht im Verdacht, einen 47-Jährigen im Bereich des Kopfes schwer verletzt zu haben. Die Männer waren in dem Lokal in Streit geraten, die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal. Der 47-Jährige stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Als die Polizei beim Cafe eintraf, war der Täter bereits geflüchtet.

Der 47-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Erst später lies er sich ärztlich versorgen, am 30. November 2017 wurde er wegen gesteigerten Hirndrucks aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes notoperiert und befand sich seitdem im Koma, bis er am 24. März verstarb.