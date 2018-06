Mann masturbierte vor Kindern in Wien-Leopoldstadt: Festnahme

Gegen 16.20 Uhr verständigte die Mutter eines kleinen Mädchens die Polizei, als sie einen Mann im Innenhof eines Gemeindebaus in der Lassallestraße – in unmittelbarer Nähe eines Kinderhorts – beim Masturbieren gesehen hatte.

Mann masturbierte vor Kinderhort in Wien-Donaustadt

Die Polizei nahm den 58-jährigen Tatverdächtigen in einem Lokal in der Nähe des Tatorts fest. Der Mann zeigte sich nicht geständig und meinte, Opfer einer “undurchsichtigen Verschwörung” zu sein, die die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Der 58-Jährige wurde festgenommen und zudem wegen “sittlicher Gefährdung von Personen unter sechsen Jahren” angezeigt.

Die Polizei bittet auch weiterhin im Fall um jenen Mann um Hinweise, der vor Kindern in Wien-Donaustadt onanierte. Der Täter werde weiterhin gesucht.