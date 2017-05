Mann lauerte Ex-Frau in Wien-Brigittenau auf: Brand gelegt, dann Suizid

In ihrer Wohnung, in der der Mann mit einem Schlüssel eingedrungen war, den er ihr bei einem Handgemenge entwunden hatte, zündete er eine Couch an. Nachdem die Polizei angerückt war, kletterte er auf ein Fenstersims und beging trotz zahlreicher Zurufe Selbstmord, teilte die Polizei mit.

Laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger dürfte es zwischen den beiden Ex-Eheleuten – sie waren 15 Jahre verheiratet und haben einen gemeinsamen, sieben Jahre alten Sohn – immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen sein. Der 47-Jährige dürfte laut seiner 40-jährigen Ex-Frau offenbar unter psychischen Problemen gelitten haben und in Behandlung gewesen sein. Das Paar trennte sich jedenfalls 2015, heuer folgte die Scheidung. Er soll sie seit der Trennung immer wieder belästigt haben.

Eskalation in Brigittenau: “Schrei nicht, ich hab’ eine Waffe”

Keiblinger zufolge gab die 40-Jährige an, dass sie ihn bereits tagsüber – gegen 18.00 Uhr – in der Millennium City bemerkt hatte. Sie dürfte bereits da geahnt haben, dass er etwas vorhatte. Die beiden sprachen aber nicht miteinander. Die Frau traf eine Freundin, mit der sie den Abend verbrachte. Ihre Begleiterin begleitete sie gegen 23.00 Uhr auch bis zur Haustür in der Burghardtgasse.

Als die 40-Jährige in den Aufzug stieg, drängte sich ihr Ex-Mann plötzlich dazu. Die Frau begann, um Hilfe zu rufen. “Schrei nicht, ich hab’ eine Waffe”, sagte der 47-Jährige. Er wollte den Wohnungsschlüssel haben, seine Frau gab diesen aber nicht heraus. Es kam im Lift zum Handgemenge.

Die 40-Jährige schrie weiterhin um Hilfe, was die anderen Hausbewohner auf den Plan rief. Unterdessen hatte der 47-Jährige seiner Frau den Schlüssel entrissen. Als der Lift im vierten Stock ankam, konnte sich die Frau losreißen. Sie flüchtete in den ersten Stock zu einer Nachbarin. Die beiden Frauen riefen die Polizei.

WEGA-Einsatz: Mann sprang von Fenstersims

Der Mann drang einstweilen in das Appartement ein und begann das Mobiliar zu verwüsten. Die Polizisten riefen die WEGA zu Hilfe, nachdem sie von der Frau hörten, dass ihr Ex-Mann vermutlich eine Waffe bei sich hatte. Der 47-Jährige steckte eine Couch in Brand und kletterte dann auf ein Sims. Mehrfache Aufforderungen, nicht Selbstmord zu begehen, ignorierte er und sprang. Reanimationsversuche scheiterten, der Musiker starb in einem Krankenhaus.

Die Berufsfeuerwehr löschte die brennende Couch ab. Danach konnten die Anrainer, die evakuiert worden waren, in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ex-Frau wurde von einem Kriseninterventionsteam der Stadt Wien betreut.

Suizidgefährdete und Angehörige finden seit kurzem ein neues Hilfsangebot im Internet. Das Gesundheitsministerium hat vor rund zwei Wochen das Österreichische Suizidpräventionsportal online gestellt.

(APA)