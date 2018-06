Am 19.06.2018 kam es gegen 17:55 Uhr zu einer sexuellen Belästigung einer 20-jährigen Frau im Bereich Hernalser Gürtel (17. Bezirk). Beim Einschreiten der alarmierten Polizei hatte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter bereits angehalten. Die Frau gab gegenüber der Polizei an, dass sie am Weg zur Arbeit von einem ihr unbekannten Mann unsittlich berührt worden war. Der Beschuldigte (33) bestritt die Anschuldigungen. Er wurde auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.