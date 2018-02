Mann in Wien-Floridsdorf missachtete Betretungsverbot: Faustschläge gegen Polizisten

Bereits während der Zufahrt zur Einsatzadresse in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf bekamen die Polizisten von der Landesleitzentrale mitgeteilt, dass der 37-jährige Weggewiesene schon in der Vergangenheit einen Widerstand gegen die Staatsgewalt gesetzt hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige das Betretungsverbot missachtet hatte und sich widerrechtlich in der Wohnung aufhielt. Der Mann beschimpfte die Polizisten und ging mit Faustschlägen sie los. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest. Der 37-Jährige befindet sich in Haft.