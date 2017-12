Mann hatte Aufenthaltsverbot in Österreich: Bei Verkehrskontrolle in Wien-Liesing festgenommen

Die beiden Männer wurden bei einer Fahrzeugkontrolle erwischt. - © APA/Barbara Gindl

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am 30. Dezember in Wien-Liesing konnten Polizisten einen Lenker festnehmen, gegen den ein fremdenrechtliches Aufenthaltsverbot in Österreich bestand. Sein Beifahrer wurde mittels europäischem Haftbefehl gesucht.