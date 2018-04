Mann ging in Wien mit Messer auf Polizisten los: Wegen versuchten Mordes vor Gericht

Der Mann muss sich vor dem Wiener Landesgericht verantworten. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag muss sich ein 34-jähriger Mann wegen versuchten Mordes an einem Wiener Polizisten vor Gericht verantworten. Um seine Festnahme zu verhindern, soll der Mann am 22. Oktober 2017 mit einem 20 Zentimeter langen Messer auf mehrere Polizisten losgegangen sein.