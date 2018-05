Mann drohte in Wiener Bank mit Sprengsatz: In Ansalt eingewiesen

Der Mann wurde vom Wiener Landesgericht für Strafsachen in eine Anstalt eingewiesen. - © APA (Sujet)

Am 4. Dezember 2017 drohte ein 41-Jähriger in einer Wiener Bank mit einem Sprengsatz. Der Mann wurde am Mittwoch vom Landesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die psychiatrische Sachverständige Eva Lenzinger erklärte, er leide seit über 20 Jahren an Schizophrenie und befand sich zum Tatzeitpunkt in einem akut psychotischen Zustand.