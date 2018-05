Ein 50-Jähriger verständigte am 12. Mai 2018 gegen 12.00 Uhr die Polizei und gab an, dass sein Sohn am 11. Mai 2018 in einem Waldstück in Triestingtal eine Granate aufgefunden hatte. Er transportierte diese in seinem Fahrzeug an seine Wohnadresse in der Ulmengasse an der Grenze zu Wien-Floridsdorf. Durch einen sprengstoffkundigen Beamten wurde die Granate sichergestellt und in weiterer Folge vom Entminungsdienst abtransportiert.