Mann bei Verkehrsunfall am Wiener Gürtel in Auto eingeklemmt

In der Nacht auf Samstag ereignete sich am Gaudenzdorfer Gürtel ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, ein Lenker wurde verletzt.

Am 4. August kam es am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw-Lenker (31) fuhr gegen 03.20 Uhr von der Schönbrunner Straße kommend auf den Gürtel, dort rammte sein Auto zwei am Gürtel fahrende Pkw, welche sich durch die Wucht des Aufpralls ineinander verkeilten.