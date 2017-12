Mann bedrohte Kontrahenten bei Wiener U6-Station Gumpendorfer Straße mit Messer

Ein Rempler hat in einer Straßenbahn in Wien-Mariahilf zu einer Schlägerei geführt. Ein 35-Jähriger und ein 24-Jähriger hatten nach einem Stoß am Heiligen Abend gegen 19.45 Uhr beschlossen, ihre Differenzen außerhalb der Tramway auszutragen, und waren bei der U6-Station Gumpendorfer Straße ausgestiegen.

Kontrahenten schlugen aufeinander ein

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst fügten sie einander wechselseitig Verletzungen durch Schläge zu. Dann zog der Ältere ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten. Polizisten schritten ein und nahmen das Messer an sich. Der 35-Jährige wurde angezeigt, der 24-Jährige mitgenommen. Er musste nämlich eine Haftstrafe antreten.