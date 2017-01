Mann bedrohte 14-Jährigen in Favoriten mit Messer und sperrte ihn in Pkw

Ein 14-Jähriger war am 8. Jänner in der Buchengasse in Wien-Favoriten gerade am Heimweg, als ein 45-Jähriger neben ihm sein Fahrzeug stoppte, ausstieg und den Burschen an der Schulter packte. Er hielt ihm ein Messer an den Hals und zwang ihn, in den Wagen zu steigen. Dort verriegelte er sofort die Türen.

Der 45-jährige Tschetschene war wegen schweren Raubes im Gefängnis gesessen. Er wollte von dem Jugendlichen wissen, ob ihn seine Ehefrau während dieser Zeit betrogen hatte.

Jugendlichen mit Messer bedroht und in Pkw gesperrt: Festnahme

Der Jugendliche konnte keine Angaben machen, kannte auch vom Angreifer genannte Personen nicht. Um freizukommen, antwortete er ausweichend, worauf der 45-Jährige von ihm abließ und der Jugendliche flüchten konnte.

Zuhause angekommen, verständigte er die Polizei. Der 45-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei stellte auch die Tatwaffe, ein Klappmesser, sicher. Gegen den Mann wird wegen Freiheitsentziehung und schwerer Nötigung ermittelt, er befindet sich in Haft.

