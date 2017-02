Mann auf Troststraße von Bim erfasst – Lebensgefahr

Ein 57-jähriger Mann wollte am Freitagnachmittag offenbar zu Fuß die Fahrbahn auf der Troststraße in Wien-Favoriten überqueren und wurde dabei von einer Straßenbahngarnitur der Linie 67 erfasst und schwer verletzt. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und wird nach einer Notoperation derzeit intensivmedizinisch betreut, wie es in einer Aussendung der Wiener Polizei am Samstag hieß.

Das Verkehrsunfallkommande untersucht derzeit des Unfallhergang. Für den Verletzten besteht weiterhin Lebensgefahr.