Mann attackierte und bedrohte Ex-Frau in Wien-Döbling mit dem Tod

Ein 41-jähriger Mann attackierte am Donnerstag in der Nacht seine Ehefrau in Wien-Döbling und bedrohte sie mit dem Tod. Bereits vor einigen Monaten war ein Beziehungsstreit eskaliert.

Als die alarmierten Beamten bei der Wohnung in die Amalgergasse in Wien-Döbling ankamen, erwartete sie bereits die Frau mit blauen Flecken im Gesicht gemeinsam mit ihrem elf Monate alte Sohn vor der Türe. Sie gab an, dass es seit längerer Zeit zu gewalttätigen Übergriffen kommt.

Einstweilige Verfügung im Jänner Tatsächlich gab es, wie die Polizei am Samstag berichtete, bereits im Jänner einen Polizeieinsatz wegen Gewalt, bei dem auch ein Betretungsverbot gegen den Bulgaren ausgesprochen wurde. Die auf ein halbes Jahr ausgesprochene einstweilige Verfügung zog die 41-Jährige jedoch im März zurück.

Ex-Frau zu Hause in Wien-Döbling aufgesucht und gewürgt Anfang Juli war die Frau dann in eine eigene Wohnung gezogen, wo sie ihr Ex-Mann jedoch zuerst am 11. Juli “aufsuchte und würgte”. Tags darauf kam der Tatverdächtige erneut vorbei und bedrohte sie diesesmal “mit dem Tod”. Außerdem beschädigte der mutmaßliche Täter das Auto der Frau mit Schlägen und Tritten, bevor er flüchtete.

41-Jähriger in Wien festgenommen Noch während der Amtshandlung versuchte der Tatverdächtige mehrmals, seine Ex-Frau telefonisch zu erreichen. Nach Aufforderung der Polizisten begab sich der 41-Jährige zum Tatort und wurde festgenommen. Er wurde wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt, und es wurde ein neuerliches Betretungsverbot gegen ihn ausgesprochen. Der Mann zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig.