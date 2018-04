Mann attackierte Kinder in Wien-Favoriten und verletzte Polizisten

Der Mann wurde festgenommen, nachdem er auf Kinder losging. - © APA (Sujet)

Ein 24-Jähriger packte am Samstag in Wien-Favoriten ein 6-jähriges Kind am Hals und würgte es, auch ein zweites Kind wurde von ihm ohne Grund attackiert. Bei seiner Festnahme verletzte er zudem zwei Polizeibeamte mit Tritten.