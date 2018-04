Maiauftakt auf Schloss Hof: Tierumzug und traditioneller Tanz

"Moments in Black": Reiter zeigen Kunststücke auf Schloss Hof - © SKB_Jutta Kirchner

Am 1. Mai wird das traditionelle Maibaumfest in Österreich gefeiert. So auch auf Schloss Hof. Unter dem Motto “Tanz & Vergnügen” werden die Tiere des Gutshofes über die Festwiese von Schloss Hof ziehen.