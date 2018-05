Männliche Leiche aus der Donau gezogen: Identität des Mannes noch unklar

Eine männliche Leiche ist am Dienstagabend in der Donau bei Korneuburg entdeckt worden. Die Feuerwehr barg den Toten. Die Identität war vorerst unklar, Erhebungen dazu im Laufen, bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. “Es gibt derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden”, sagte Schwarzenecker.

Toter in der Donau bei Korneuburg entdeckt

Die Einsatzkräfte bargen die Leiche kurz nach 18.00 Uhr bei der Rollfähre Korneuburg. Der Tote wies laut Exekutive keine Verletzungen auf. Er trug eine Trainingshose, ein T-Shirt und Sportschuhe, auch ein Rucksack und moldawische Währung wurden gefunden.

Es gebe Hinweise auf die Identität des Mannes, diese sei aber noch nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher. Es könnte sich um einen moldawischen Staatsbürger handeln, hieß es.

