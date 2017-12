Männer gingen in Wiener U-Bahn-Station aufeinander los: Messerattacke

Die Polizisten nahmen die beiden Männer fest. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren gerieten am Samstag, den 30. Dezember in der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf in Streit. Der 44-Jährige attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer.