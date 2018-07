Madame Tussauds Wien verewigt Dirigent Herbert von Karajan

Am 16. Juli 1989 starb Herbert von Karajan an einem Herzinfarkt. Grund genug für das Wiener Wachsfigurenkabinett, sich 29 Jahre später dem Thema zu widmen und eine Figur von ihm anzufertigen.

“In besonderem Andenken des Maestro freuen wir uns sehr ihn heute, an diesem wichtigen Tag als 89. Wachsfigur bei uns begrüßen zu dürfen.”, so Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien.

Sechs Monate Handarbeit

In enger Zusammenarbeit mit dem Eliette und Herbert von Karajan Institut wurde die Figur in den Londoner Studios hergestellt. Sechs Monate hat der Herstellungsprozess der 200.000 Euro teuren Figur gedauert, an dem ein 20-köpfiges Team beteiligt war. Alleine die Haare brauchten sechs Wochen, da jedes Haar einzeln in den Wachskopf eingestochen wurde.

Zu sehen ist der Salzburger in seinem gewohnten schwarzen Rollkragenpullover. In der Hand hält er einen Dirigentenstab und lädt Besucher im interaktiven Setting zur Orchesterprobe ein. Was er wohl selbst zu seiner Figur sagen würde? Henry Ladewig, Vertreter des Karajan Institus, weiß die Antwort: “Herbert von Karajan wäre sehr stolz und dankbar gewesen, hier in diesem traditionsreichen Wachsfigurenkabinett verewigt zu sein”.

Staatsoperndirektor enthüllte Figur

Auch Staatsoperndirektor Dominique Meyer, der die ehrenvolle Aufgabe hatte, die Figur zu enthüllen, findet lobende Worte für ihn: “Ich bin hin und weg von der Figur und absolut begeistert. Das Team hat eine gute Arbeit geleistet!”

Die weltweiten Fans können die Figur ab sofort täglich besuchen.

Herbert von Karajan hat in seinem Leben mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft und zählt zu den wichtigsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er spielte weltweit mehr als 3.300 Konzerte, leitete 1987 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und war Chefdirigent auf Lebenszeit der Berliner Philharmoniker.