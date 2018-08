MA 48 mustert wieder gebrauchte Fahrzeuge & Geräte aus

Bei der MA 48 werden wieder gebrauchte Geräte und Fahrzeuge ausgemustert, dieses Mal können auch Mopeds und eine Traubenerntemaschine in Augenschein genommen werden.

Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Am 20. und 21. August 2018 können die Fahrzeuge und Geräte von 08.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide) in Augenschein genommen werden. Besichtigungsort für die Traubenerntemaschine ist MA 49, Stadtgut Madgdalenenhof, 1210 Wien, Senderstraße 125.