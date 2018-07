MA 48 mustert wieder Fahrzeuge und Geräte aus: Die Besichtigungstermine

Die MA 48 trennt sich wieder von alten Fahrzeugen und Geräten. Diesmal werden auch ein Kleintraktor und insgesamt sechs Rüstlöschfahrzeuge zum Verkauf angeboten. Die Besichtigungen finden am 16. und 17. Juli in Wien-Simmering statt.

MA 48: Besichtigung der Fahrzeuge am 16. und 17. Juli

Am 16. und 17. Juli 2018 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide) in Augenschein genommen werden. Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Als Besonderheiten gelangen diesmal ein Kleintraktor und insgesamt sechs Rüstlöschfahrzeuge zum Verkauf.