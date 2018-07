MA 48 lädt Kinder bei der Deponie Rautenweg in Wien zum "Müllgolf"

Im Rahmen des Wiener Ferienspiels können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren spannende Tage bei der Wiener MA 48 verbringen. Beim Müllgolf auf der Festwiese können die Kleinen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Von 24. Juli bis 3. August bieten die Abfallberater der MA 48 ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Bei einer Rundfahrt mit dem Bummelzug um die Deponie Rautenweg lernen Kinder allerlei Interessantes über Mülltrennung und Abfallwirtschaft, beispielsweise was in Wien mit dem Restmüll passiert, in welcher Tonne Altpapier entsorgt wird und wie oft sich aus Altpapier wieder neues Papier herstellen lässt.