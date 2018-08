MA 10 - Wiener Kindergärten: Neue Servicestelle im 16. Bezirk

In der Wilhelminenstraße 93 in Wien-Ottakring wurde ein neuer Servicestandort für die Bezirke 14 bis 19 der MA 10 eröffnet.

Neue MA 10-Servicestelle in Wien-Ottakring

Sie informieren und beraten zu Fragen der Anmeldung und Platzvergabe in städtischen und auch in privaten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Wien.